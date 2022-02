San Pancrazio Parmense: il parco 'Giovanni Vignali' accoglie 57 nuove piante

Il parco di San Pancrazio Parmense intitolato a Giovanni Vignali, il famoso partigiano “Bellini”, espressione della Resistenza cattolica parmense, nonché uno dei fondatori e ispiratori del movimento scout, diventa sempre più verde: sotto coordinamento del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, il movimento adulti scout del M.A.S.C.I. ha infatti messo a dimora 57 nuovi alberi, che vanno ad affiancare le 16 piante già presenti.

Il nuovo assetto verde del parco è stato presentato questa mattina durante una cerimonia a cui hanno assistito Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma; Oronzo Pinto, Consigliere del Comune di Parma; Chiara Cantoni, responsabile della Comunità M.A.S.C.I. Parma 8; i famigliari di Giovanni Vignali tra cui il figlio Maurizio Vignali ed i nipoti; Eugenio Caggiati, Presidente dell’Associazione Giuseppe Micheli; i Responsabili delle Associazioni Scout presenti a Parma e Luigi Vignoli, fra i promotori dell’iniziativa. Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini del Comune di Parma, ha rilasciato una dichiarazione a margine della cerimonia.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Ha impartito la benedizione don David John parroco di San Pancrazio.

La cerimonia si è svolta non a caso in prossimità della data del 22 febbraio, in cui gli scout del mondo - sono circa 38 milioni - ricordano la giornata del pensiero “Thinking Day”, in cui viene commemorato il compleanno di Robert Baden Powell e della moglie Olave, fondatori del movimento mondiale dello scautismo.

L’intervento di rimboschimento del parco “Giovanni Vignali” di San Pancrazio Parmense, che occupa una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati, in prossimità di via Bruno Buozzi, rientra nel Patto di Collaborazione sottoscritto dal Comune di Parma - Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale, da M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), dall’Associazione “G. Micheli” e dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che da maggio 2020 a oggi ha messo a dimora oltre 40.000 alberi in tutto il territorio parmense.

L’iniziativa è partita dalla comunità M.A.S.C.I. Parma 8, desiderosa di intitolare alla memoria di personalità della comunità scout parmense un piccolo bosco urbano ed ogni albero porta un nome. Un progetto che ha trovato l’appoggio del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che ne ha studiato la fattibilità tecnica e ha selezionato le varietà arboree, coordinando poi l’intervento di piantumazione. Il progetto è totalmente autofinanziato: M.A.S.C.I. Parma 8, attraverso una sottoscrizione, ha sostenuto le spese per la messa a dimora degli alberi, mentre il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, insieme con l’Associazione “Giuseppe Micheli”, nella persona di Eugenio Caggiati, si è impegnato a coprire i costi di manutenzione. In particolare per quanto riguarda la fornitura dell’acqua necessaria a irrigare le 57 nuove piante del parco.

Luigi Vignoli, fra i promotori dell’iniziativa, ha dichiarato: “Assistiamo oggi a1.completamento del progetto suggerito dall’Assessore alla cultura Michele Guerra, durante la cerimonia di intitolazione del parco il 24 aprile 2021. Oltre alla collocazione di un pannello biografico su Giovanni Vignali, offerto dalla famiglia Vignali il 16 ottobre 2021, il progetto è, infatti, giunto a compimento con la messa dimora di diversi alberi”.