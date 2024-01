San Secondo: 'Il diabete nei bambini', il tema dell’incontro “Il tè del giovedì”

Il diabete nei bambini è il tema al centro del primo incontro dell’anno de “Il tè del giovedì”, l’iniziativa di educazione sanitaria, organizzato dall’Azienda Usl in collaborazione con i medici di famiglia della medicina di gruppo.

L’appuntamento è per il 25 gennaio, nella sala riunioni della Casa della Comunità di San Secondo, in piazza Martiri della libertà n. 24, con inizio alle ore 17. Intervengono la pediatra di libera scelta Giulia Costi e la presidente dell’Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici (AGD) di Parma odv Elisa Calzetti, con l’obiettivo di informare su sintomi e trattamento del diabete nei più piccoli, dell’impatto che questa malattia ha sulla famiglia e dell'importante supporto fornito a pazienti e genitori dall’Associazione.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: tel. 0521.371790.