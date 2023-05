San Secondo: posata la prima pietra del nuovo edificio dell’Itis Galilei

E’ stata posata ufficialmente stamattina la prima pietra del nuovo edificio che andrà ad ampliare l’Itis Galilei di San Secondo. L’intervento prevede la realizzazione di tre piani di edifico, ciascuno dei quali ospiterà tre aule, per complessive nove nuove aule; sarà collegato al corpo esistente, una nuova scala di sicurezza e locali accessori.



Si tratta di un intervento particolarmente innovativo: dal punto di vista impiantistico l’edificio avrà le caratteristiche prestazionali di NZEB, sarà cioè un edificio ad energia quasi zero. Costo: 3,7 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr



Hanno partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra: per la Provincia di Parma: il Presidente Andrea Massari, il Delegato all’Edilizia scolastica Aldo Spina, e il responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli, la Sindaca di San Secondo Giulia Zucchi, per il Galilei la dirigente scolastica Anna Rita Sicuri e il dott. Maurizio Bocedi, Direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale (Ex Provveditorato).



”Con questo nuovo edificio, per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia in fatto di consumo energetico, daremo il nostro contributo non solo al benessere degli studenti e del personale scolastico, ma anche alla difesa dell’ambiente, tema quantomai di attualità, e alla lotta contro lo spreco di risorse pubbliche –spiega il Presidente Massari – Infine, a proposito di Pnrr vorrei far notare che c’è chi ne parla e c’è chi ha ottenuto le risorse ma soprattutto le sa spendere e realizzare le opere.”



“Con questo intervento daremo risposta alla carenza di spazi per la didattica di un istituto fondamentale nell’ambito dell’offerta formativa provinciale, accompagnando la costante qualificazione dell’offerta formativa .” afferma il Delegato all’Edilizia scolastica Aldo Spina.



“Ringraziamo la Provincia di Parma e il Comune di San Secondo per l’impegno profuso in questi anni per il miglioramento degli ambienti, il contenimento energetico e l’ampliamento del nostro Istituto – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’ITIS Galilei Anna Rita Sicuri - Grazie a questa nuova ala dell’edificio esistente, avremo a disposizione nuove aule e che ci permetteranno un’organizzazione didattica migliore evitando di avere due diversi i distaccamenti. Inoltre i nuovi spazi ci permetteranno di allestire, con i contributi PNRR, nuovi laboratori innovativi e all’avanguardia a disposizione dei giovani di questo territorio”



Ecco come sarà il nuovo Itis di San Secondo

Le strutture in elevazione del fabbricato saranno realizzate totalmente in cemento armato gettato in opera. I prospetti saranno interamente rivestiti da un sistema a cappotto con pannelli isolanti in lana minerale, rivestito con listelli in cotto. Per schermare le finestre delle aule (verso sud) è prevista l’applicazione di un frangisole in alluminio. Importo complessivo dell’intervento: euro 3.737.700 finanziato con fondi PNRR.

Consegna lavori: 8 maggio 2023, tempo esecuzione: 360 giorni, fine lavori prevista: 2 maggio 2024

Ditta appaltatrice: R.T.I. CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO & C. (mandataria), via Verga-Borgoforte, 1070, 46034 Borgo Virgilio (MN) – CONSORZIO STABILE C..I.T.E.A. PARMA (mandante), via Q. Sella, 15/A, 43126 Parma.

Progettazione e Direttore Lavori Architettonica: Arch. Giovanni Saccani, Progettazione e Direzione Lavori Strutturale: ing. Luca Melegari, Progettazione e Direzione Lavori impianti meccanici: ing. Sampietri, Progettazione e Direzione Lavori impianti idraulici: ing. Stefano Terzi, Coordinatore della Sicurezza: ing. Vittorio Alberti, Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli della Provincia.