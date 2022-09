Sangue Linfa Vitale: Ail Parma offre lo screening ematologico gratuito

Sabato 10 settembre si rinnova il consueto appuntamento con “Sangue Linfa Vitale”, l’iniziativa di AIL Parma, patrocinata dal Comune di Parma e dall’Università di Parma, in cui viene offerto ai cittadini uno screening gratuito dell’emocromo per la diagnosi precoce delle patologie ematologiche. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Ettore Brianti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma, Vittorio Rizzoli, presidente AIL di Parma e Nicola Giuliani, professore ordinario di Ematologia dell’Università di Parma - Responsabile di Programma del Laboratorio di Ematologia e del Mieloma Multiplo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Come nelle edizioni precedenti, l’autoemoteca, gentilmente concessa dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Parma, sarà presente in piazza della Steccata dove il personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria eseguirà i prelievi dalle 9 alle 18.

L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione del Laboratorio di Analisi Fleming, dove sarà possibile sottoporsi al prelievo dalle 7.30 alle 11, e del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, disponibile dalle 10 alle 11.

Questa iniziativa nasce dall’impegno di AIL Parma per la diagnosi precoce delle malattie ematologiche e si affianca alle numerose attività portate avanti dall’Associazione.

L’esame è gratuito, ma chi lo desidera può fare una piccola donazione a favore dell’associazione.

I fondi raccolti andranno a sostegno delle attività e dei servizi che AIL Parma eroga quotidianamente, tra gli altri: il Servizio di Assistenza Domiciliare (Emocasa), il sostegno alla ricerca scientifica condotta dal Laboratorio di Ematologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e il Servizio di supporto psicologico rivolto ai pazienti.

Sangue Linfa Vitale

Sabato 10 settembre

Piazza della Steccata dalle 9.00 alle 18.00

Laboratorio Analisi Fleming via Enrico Fermi 1 - dalle 7.30 alle 11.00

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati via Emilia ovest 12/A - dalle 10.00 alle 11.00