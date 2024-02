Sanità, Cesare Salvi è il nuovo presidente di Aiop Emilia-Romagna

Cesare Salvi è il nuovo presidente di Aiop Emilia-Romagna, l'associazione cui fanno capo gli ospedali privati della regione. E' stato eletto ieri dall'assemblea regionale assieme al nuovo direttivo che resterà- in carica fino al 2028. Dal 2012 presidente e ad della Casa di Cura Città di Parma, ospedale privato accreditato e complesso polispecialistico, Salvi succede a Luciano Natalini, chiamato a ricoprire il ruolo di presidente sezione socio-sanitaria dell'Aiop emiliano-romagnola. La novità più importante di questa tornata elettorale, legata al cambio dello statuto associativo nazionale, riguarda infatti la creazione di due sezioni specifiche, una 'ospedaliera' e l'altra 'socio-sanitaria', con l'elezione dei rispettivi presidenti. Lorenzo Venturini guiderà la sezione ospedaliera, affiancato da due vicepresidenti di sezione, Elena Bottinelli e Giuseppe Valastro. Classe 1961, una laurea in Scienze giuridiche, dopo una lunga attività come avvocato civilista, principalmente in materia societaria e fallimentare, da oltre un decennio è ormai impegnato totalmente nell'ospedalità privata, alla guida di una struttura polispecialistica. Negli ultimi anni è stato membro del consiglio regionale dell'Aiop in quanto presidente provinciale di Parma. "In Emilia-Romagna ci sono 52 strutture private accreditate, con circa 6.000 posti letto e circa 9.000 dipendenti oltre al personale medico in regime libero professionale. Una qualità ed una professionalità di altissimo livello, maturata nel corso di decenni, che rappresenta una risorsa per tutti i nostri territori, non solo in ambito sanitario", ricorda Salvi

Il momento certo non è facile, molte le novità tecnologiche e molti i cambiamenti organizzativi del sistema sanitario su cui dovremo confrontarci internamente e con i vertici regionali, per arrivare a soddisfare maggiormente ed in modo più puntuale i bisogni di salute della popolazione", ammonisce il neopresidente. "Le strutture private accreditate sono e si sentono parte integrante del sistema sanitario e devono poter esprimere tutta la loro potenzialità, anche mediante il riconoscimento di adeguate risorse economiche, condividendo con la parte pubblica strategie e obiettivi sanitari di medio-lungo periodo", afferma Salvi