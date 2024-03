Sanità, Fabi: "Con i Cau sono calati del 30-40% gli accessi al Pronto Soccorso"

"Il Centro di assistenza e urgenza di Parma, insieme a quello di Fidenza, sta dando dei risultati molto significativi: c'è un calo dal 30% al 40% degli accessi al Pronto soccorso, che vengono dirottati lì e questo va a scremare quella casistica non propriamente da Pronto soccorso, e quindi non da emergenza, e quindi la va a collocare nell'ambito dell'urgenza. Era quello che si voleva". Lo ha dichiarato Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria e commissario straordinario dell'Azienda Usl di Parma, facendo un bilancio sui Cau, sul territorio della provincia di Parma, presenti, oltre che in città e a Fidenza, anche a Langhirano e Fornovo. "Naturalmente, rimane un carico significativo ad alta complessità per i Pronto soccorso, sia per quello di Parma, in particolare, ma anche per quello di Fidenza, ma questo consente ai nostri operatori, che sono comunque sempre sotto pressione e in questo momento con degli organici molto sottodimensionati, di riuscire ad avere il tempo necessario, indipendentemente dall'afflusso, per gestire meglio i casi più complessi", ha concluso Fabi.