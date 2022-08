Langhirano: la sanità protagonista al Festival del prosciutto

La sanità protagonista al Festival del prosciutto: il personale delle due Aziende sanitarie – Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – partecipa a questa 25esima edizione per incontrare i cittadini e presentare servizi e iniziative.

INCONTRI CON GLI ONCOLOGI DELL’OSPEDALE MAGGIORE

Nei pomeriggi di sabato e domenica i professionisti oncologi dell’Ospedale Maggiore di Parma saranno a disposizione dei cittadini per parlare dei corretti stili di vita, del valore della prevenzione, sulle fake news che circolano intorno ai tumori. “Incontri con l’oncologo”, per tutelare la propria salute e salvaguardare il proprio benessere in modo consapevole e informato. Gli incontri si terranno presso lo stand organizzato dal gruppo The Angels - con il supporto dei volontari di Verso il Sereno e delle Pro Loco di Langhirano e Lesignano de’ Bagni nonché dell’Amministrazione comunale -, che sarà presente con un ricco ventaglio di proposte a sostegno del Centro oncologico. Il banchetto si troverà all’ingresso della Cittadella del prosciutto, all’angolo tra via Fratti e via Pellegri, e sarà operativo nei tre giorni del Festival. Protagonisti i fantastici gnomi e gnomette ai quali si affiancheranno le bambole del cuore, idee regalo realizzate a mano dalle volontarie che si stanno spendendo per la raccolta fondi “insieme con te”.

LO STAND DEL CENTRO CURE PROGRESSIVE PIETRO CORUZZI

Il 3 e 4 settembre in via Pellegri dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 il personale del Centro cure progressive dell’Azienda Usl insieme ai volontari di A.Vo.PRO.RI.T. sono a disposizione per raccontare l’attività garantita nel Centro. Il 3 settembre alle 11 ci saranno anche il sindaco di Langhirano Giordano Bricoli e il direttore del distretto Sud-Est Giovanni Gelmini. Nello stand è allestita la mostra fotografica a cura del Foto Circolo Amatoriale Langhiranese.

Il Centro Cure Progressive “Pietro Coruzzi” si trova in via S. Allende, adiacente alla Casa della Salute di Langhirano. E’ una struttura sanitaria residenziale per persone che necessitano di un avanzato livello di assistenza infermieristica per bisogni diversificati. In particolare, nel Centro sono attivi 10 posti letto di hospice, 12 posti dedicati a persone adulte con gravi disabilità acquisite che necessitano di assistenza continuativa e 6 posti di cure intermedie, a favore di chi, in dimissione dall’ospedale, non è ancora in grado di fare rientro al proprio domicilio e di persone con patologie croniche riacutizzate, che hanno bisogno di assistenza, ma per le quali il ricovero in ospedale sarebbe inappropriato.