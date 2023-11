Sanità: ospedali pubblici a rischio crack, buco da oltre 1 miliardo di euro nel 2022

Profondo rosso per gli ospedali pubblici italiani, a rischio crack. I conti scricchiolano anche in Emilia-Romagna con le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Parma in deficit. Nel 2022 si sono registrati risultati negativi per il 40% delle strutture, con un 'buco' complessivo da oltre 1 miliardo. È quanto emerge da un’analisi effettuata da Quotidiano Sanità su dati della Ragioneria dello Stato. Su 77 aziende ospedaliere pubbliche, ben 33 (il 43%) hanno chiuso il bilancio consuntivo 2022 col segno meno per un totale che supera, appunto, il miliardo di euro. Drammatica la situazione del Lazio, con tutte le 8 aziende ospedaliere in forte perdita e un totale di oltre 620 milioni.

Male anche la Toscana - si legge - con tutti e quattro gli ospedali in rosso (in totale circa 40 mln). Conti negativi anche per tutte le aziende pugliesi (in totale circa 87 mln), liguri (-43mln) e lucane (-45 mln). Anche in Veneto le cose non vanno benissimo, con le aziende ospedaliere di Verona e Padova che insieme registrano un rosso da oltre 180 mln.

Bene, invece, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania e Sicilia che non hanno nessuno ospedale in rosso. I conti definitivi sui bilanci regionali - precisa Qs - saranno diversi anche grazie alle coperture che ogni Regione metterà in atto, ma il segnale è fortissimo - evidenzia - anche perché in un'analoga analisi sui conti 2019 le aziende in deficit erano il 25% con un buco totale di 700 mln.