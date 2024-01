Sant'Ilario: Terzi Nice, Tep e Ciac tra i candidati

Il 13 gennaio Parma si prepara alle celebrazioni di Sant'Ilario, la festa del patrono della città. Sabato alle 11, al Teatro Regio, si terrà la consueta cerimonia dove saranno conferite, oltre alla medaglia d’oro della Città di Parma, gli attestati di civica benemerenza e le menzioni speciali. Le benemerenze cittadine sono destinate a premiare le persone, gli enti o le associazioni e gli organismi che, nell’ambito cittadino, si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione e che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione, in nome dei valori di umanità e solidarietà. In casi particolari le dichiarazioni di benemerenza possono esser conferite alla memoria. Quest'anno, secondo indiscrezioni, tra i candidati c'è anche Nice Terzi, per aver guidato, a partire dalla metà degli anni 70, la nascita degli Asili Nido comunali di Parma, destinati ai bambini dagli 0 ai 3 anni d'età, contribuendo in maniera sensibile alla diffusione della cultura dell'infanzia dei giorni nostri.

Cambiando contesto, tra i candidati alla civica benemerenza anche l'azienda di Trasporto Pubblico di Parma, la Tep. Durante l'emergenza Covid, i lavoratori non hanno mai smesso di essere al servizio dei cittadini, per soddisfare il bisogno della comunità di potersi spostare. Ciac Onlus, nella figura del presidente Emilio Rossi, ha svolto un ruolo importante nel tessuto cittadino: l'associazione che si occupa della accoglienza, istruzione, formazione ed inserimento lavorativo delle persone in difficoltà e dei richiedenti asilo, è stata molto attiva quest'anno. Tra le candidature sembra avanzare con forza anche quella di Enrica Valla, Presidente dell’associazione di volontariato “Amici Delle Piccole Figlie” OdV e dal 2019 prima donna Presidente della “Corale Verdi” (Coro adulti e Coro delle Voci Bianche bambini) che rischiava la chiusura. Tra poco meno di dieci giorni sapremo.