Quattro nuovi tavoli da gioco per gli scacchi a Lostello della Cittadella

Nuove scacchiere a Lostello della Cittadella. Sono state presentate oggi dall’Assessore allo sport, Marco Bosi, da Luciano Fischetti dell’Associazione ASD Scacchistica Parmense e da Filippo Zamboni responsabile della Società Cooperativa Sociale Onlus Emc2. I quattro tavoli da gioco sono collocati nell’area esterna de Lostello, nel parco storico della città, assai frequentato nei mesi estivi. Sono gestiti direttamente dalla cooperativa Emc2 e sono fruibili gratuitamente da parte di tutti i cittadini. Gli scacchi per giocare si ritirano direttamente a Lostello.

Le nuove postazioni per il gioco degli scacchi nascono dalla sinergia di azione tra assessorato allo sport e l’associazione Scacchistica parmense come occasione per rivitalizzare e rilanciare il movimento scacchistico sul territorio e per invogliare adulti e ragazzi a praticare un gioco appassionante che aguzza l’ingegno