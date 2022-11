Università: scadenza immatricolazioni prorogata al 20 dicembre per 29 corsi magistrali

L’Università di Parma comunica che è stata prorogata al 20 dicembre la scadenza delle immatricolazioni per 29 corsi di laurea magistrale, ad oggi non ancora saturi.

A seguire l’elenco dei corsi di laurea magistrale cui studentesse e studenti interessati possono ancora immatricolarsi fino ad esaurimento dei posti disponibili, con pagamento del contributo di mora di 50 euro.

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali

Filosofia

Giornalismo, Cultura Editoriale, Comunicazione Ambientale e Multimediale

Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs

Lettere classiche e moderne

Storia e critica delle arti e dello spettacolo

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

Programmazione e gestione dei servizi sociali

Relazioni internazionali ed europee

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Architettura e città sostenibili

Communication engineering - Ingegneria delle telecomunicazioni

Engineering for the food industry

Ingegneria civile

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Ingegneria meccanica

Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Psicobiologia e neuroscienze cognitive

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Biotecnologie genomiche, molecolari e industriali

Chimica

Chimica industriale

Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura

Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari

Scienze e tecnologie per l'ambiente e le risorse

Scienze geologiche applicate alla sostenibilità ambientale

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Economia e Management dei Sistemi Alimentari Sostenibili

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Fisica

Matematica

Scienze informatiche

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

Produzioni animali innovative e sostenibili

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni. Tutte le informazioni sull’offerta formativa Unipr sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/, appositamente realizzato per le future matricole.

Per le attività di orientamento è a disposizione la UO Orientamento e Job Placement dell'Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it