Scambio culturale tra il Liceo Classico Linguistico Romagnosi e il Liceo Rudi-Stephan Gymnasium di Worms

Tappa in Consiglio Comunale per la 9B del Liceo Classico di Worms ospite della 2M del Liceo Romagnosi. Accompagnati dalla docente di lingua tedesca Lucia Mortali sono stati accolti per un saluto ufficiale della città di Parma, gemellata con Worms dal 1983, dal Presidente Michele Alinovi.

Lo scambio culturale tra il liceo classico linguistico Rudi-Stephan Gymnasium di Worms, iniziato nell’anno scolastico 2013/14, è rivolto principalmente agli studenti che frequentano la V Ginnasio e che studiano tedesco come seconda lingua straniera. Il Rudi-Stephan Gymnasium è una scuola di antica tradizione, fondata nel 1527, con un’attenzione particolare alla cultura classica e alle lingue antiche e moderne. Gli studenti durante il soggiorno di Parma sono ospitati in famiglia ed insieme alle attività didattiche vengono coinvolti in visite culturali nel territorio. Con le stesse modalità in aprile studenti di Parma effettueranno una settimana di soggiorno in Renania. Gli obiettivi del progetto sono motivare gli alunni allo studio della lingua tedesca e potenziarne le competenze comunicative, avvicinare gli studenti all’aspetto culturale come conoscenza di un paese appartenente all’Unione Europea attraverso il contatto diretto con coetanei, con le loro famiglie, i loro usi e costumi e il loro sistema scolastico e infine rafforzare la capacità di affrontare situazioni nuove lavorando in equipe. In particolare l'associazione Intercral Parma ha offerto il supporto necessario, durante questa esperienza, ad un alunno tedesco diversamente abile