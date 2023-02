'Scende la notte' di Leonard Cohen: nuovo videoclip per il cantautore parmigiano Rocco Rosignoli

Musica Straniera - Le canzoni di Leonard Cohen è un disco in cui Rocco Rosignoli ha tradotto in italiano il grande cantautore canadese. Scende la notte è la cover di Night comes on, dall'album Various Positions del 1985, in cui Cohen narrava tramite dei flash alcuni momenti chiave della sua vita. Rocco Rosignoli ha cercato di rendere al meglio il portato emotivo del componimento di Cohen, avvalendosi della collaborazione di Miriam Camerini alle seconde voci e di Vince Robivecchi alla batteria.

Il video è stato realizzato dal videomaker Michele Di Nicola, che ha dato alla canzone una veste suggestiva fatta di spazi ampi e desolati, in cui la figura umana sembra quasi assente, se non fosse per la presenza dell'interprete che in questo paesaggio si fa portatore del canto di Leonard Cohen.

Il brano è tratto dal cd Musica straniera - le canzoni di Leonard Cohen, disponibile su tutti gli store online. Rocco Rosignoli è anche autore del saggio L'arte diLeonard Cohen, edito a ottobre 2022 da Mimesis.

Il VIDEO

Rocco Rosignoli, cantautore, calca le scene ormai da più di quindici anni. Polistrumentista, suona chitarra, violino, mandolino, oltre ad altri strumenti a corda, dal basso al bouzouki all'oud arabo, e si diletta con la fisarmonica. Musicista eclettico, ha pubblicato quattro dischi di inediti, un live, una raccolta di brani a carattere politico e una raccolta di musiche di matrice ebraica. I suoi testi sono frutto di un lavoro poetico e critico incessante, che trova sfogo anche nell'editoria – ha al suo attivo due raccolte di poesie e un saggio cinematografico dedicato al film “Il Laureato”, oltre al saggio L'arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo.

Ha al suo attivo numerose collaborazioni con altri artisti e cantautori; collabora stabilmente con Miriam Camerini, che accompagna in Messia e Rivoluzione e con la quale ha costruito lo spettacolo di teatro canzone Le belle bandiere, dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita. Ha inciso nei dischi di Alessio Lega, dei Mè, Pek e Barba e di Francesco Pelosi. Ha accompagnato dal vivo Max Manfredi e Lee Colbert.