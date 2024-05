Scienze e tecniche psicologiche: pubblicato il bando di ammissione

L’Università di Parma ha pubblicato il bando per l’ammissione alcorso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per le sfide contemporanee per l’anno accademico 2024-2025.

250 i posti disponibili, di cui 6 per cittadine e cittadini extra-UE residenti all’estero.

Per partecipare alla selezione è necessario aver sostenuto il test online TOLC-PSI erogato dal Consorzio CISIA.

Per l’accesso di studentesse e studenti italiani, dell’Unione Europea ed extra-UE equiparati sono previste due finestre temporali (concorsi), entro le quali potrà essere presentata domanda per l’ammissione a copertura dei posti disponibili. La seconda sarà attivata se nella prima non saranno coperti tutti i posti previsti.

Per il primo concorso, dopo avere sostenuto il test TOLC-PSI, l’iscrizione è già aperta e va fino alle 14 del 25 luglio.

Per il secondo concorso, dopo avere sostenuto il test TOLC-PSI, l’iscrizione va dalle 9 del 21 agosto alle 12 del 14 settembre.

Il bando, le date dei test TOLC-PSI messe a disposizione dall’Università di Parma e tutte le informazioni sono disponibili al link https://mc.unipr.it/bandi/ bando-lammissione-al-corso-di- laurea-scienze-e-tecniche- psicologiche-le-sfide- contemporanee