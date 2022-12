Sciopero generale di venerdì 16 dicembre: a rischio autobus e treni

Venerdì 16 dicembre Cgil e Uil hanno indetti uno sciopero generale di quattro ore per protestare contro la legge di bilancio approvata dal governo. L'astensione dal lavoro riguarderà quindi tutti i settori lavoratori, pubblici e privati, dai trasporti alla sanità e fino alla scuola. A Parma si terrà una manifestazione in piazza Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

Le ragioni dello sciopero di Cgil e Ull

"Questa legge di Bilancio - si legge in una nota dei sindacati - non solo è sbagliata ma contiene idee di riforma molto regressive. Invece di combattere la precarietà si reintroducono i voucher. Anzich’è aumentare i salari si premiano gli evasori innalzando il contante e tornando indietro rispetto ai pagamenti digitali. È regressivo rinunciare ad alzare ed estendere in tutti i settori la tassazione sugli extraprofitti. È regressivo prevedere tagli e riduzioni all'istruzione, al trasporto e alla sanità pubblica, che aprono la strada alla privatizzazione. È regressivo che dopo 10 anni che non si rivalutino le pensioni, ma si prevedano tagli alle stesse e non si metta fine alla legge Fornero".

Braccia incrociate anche per i benzinai nelle aree di servizio autostradali, in sciopero fino alle 22 del 16 dicembre contro il decreto interministeriale destinato alla ristrutturazione delle aree di sosta in autostrada. Il 15 dicembre toccherà poi alla sanità in protesta contro il "definanziamento ulteriore della sanità pubblica".

Lo sciopero coinvolgerà anche i treni con possibili disservisi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e Regionali mentre resta regolare la circolazione delle Frecce.