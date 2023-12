Sciopero appalti logistica Esselunga, la solidarietà della FILCAMS CGIL Parma

"La vertenza, portata avanti dalla FILT CGIL territoriale e di Modena - spiegano Maurizio Miati ed Eugenio Chiari, rispettivamente segretario generale e segretario della FILCAMS territoriale -, dimostra per l'ennesima volta che chi lavora in un appalto non solo spesso gode di minori diritti rispetto a chi è assunto direttamente dall'azienda committente, ma che di frequente si trova a dover far fronte a situazioni particolarmente difficili, quali appunto la mancata o ritardata erogazione di stipendi".

"Pur non potendo come sindacato di categoria essere fisicamente presenti al presidio di venerdì, essendo impegnati nella manifestazione di Milano in occasione dello sciopero nazionale intersettoriale del Commercio e del Turismo per il mancato rinnovo dei CCNL di quei settori, esprimiamo la piena solidarietà a chi rivendica i propri diritti, invitando coloro che hanno la possibilità a partecipare al presidio che si terrà presso il punto vendita Esselunga di via Emilia Ovest, sito in via Colajanni. FILCAMS e FILT di Parma saranno idealmente uniti nella giornata del 22 dicembre, nella quale lavoratrici e lavoratori saranno impegnati a rivendicare propri diritti spesso negati. È l'ora dello sciopero".