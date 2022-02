Tep, venerdì sciopero di quattro ore

L'Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato uno sciopero di 4 ore per venerdì 4 febbraio, "per la mancata volontà del Governo di programmare un serio e credibile piano economico di investimenti mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali e per interrompere il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti che offrono servizi di scarsa qualità". Le corse urbane ed extraurbane potranno subire cancellazioni tra le 17.30 e le 21.30. In occasione dei precedenti scioperi proclamati dalla sigla sindacale, l’adesione è stata del 30%. Lo sciopero, tenendo conto del rispetto delle fasce di servizio garantite ex Lege 146/90 sulla tutela dei diritti della persona costituzionalmente assicurati e successive modificazioni, verrà effettuato con le seguenti modalità: personale viaggiante urbano ed extraurbano dalle ore 17.30 alle ore 21.30; personale impianti fissi-uffici, le ultime 4 della giornata lavorativa.