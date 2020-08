Autostrade: confermato lo sciopero di domenica 9 e lunedì 10 agosto

Tutto confermato, sciopera il personale delle concessionarie autostradali . "Sciopero nazionale di 4 ore del personale, anche stagionale, delle concessionarie autostradali il 9 e 10 agosto che interesserà nella giornata di domenica gli addetti all'esazione ai caselli e lunedì il personale tecnico amministrativo". A proclamare la protesta sono Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica "a seguito delle relazioni sindacali critiche ed in alcuni casi addirittura inesistenti con le associazioni datoriali Fise Acap e Federreti e con le dirigenze aziendali dei concessionari, che rischiano di mettere a repentaglio la tenuta del contratto nazionale.

"Alla base della protesta - fanno sapere le organizzazioni sindacali - il ricorso eccessivo alla cassa integrazione, anche dopo la fine del lock down, e le modifiche unilaterali a orari e turni di lavoro rispetto alle previsioni del contratto nazionale, che in alcune concessioni hanno avuto conseguenze sul servizio agli utenti per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei Trasporti sui presidi minimi dei caselli. Una situazione aggravata dall`emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall`incertezza per l`assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi, ancora da chiarire su vari aspetti tra i quali il lavoro.

"Dalle 2 alle 6, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 9 - riferiscono infine Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica - si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale tecnico e amministrativo, compresi gli addetti ai servizi commerciali, le ultime 4 ore del proprio turno di lunedì 10 agosto. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore, compresi gli addetti alla sicurezza della circolazione".

Sciopero Autostrade 9-10 Agosto 2020

In vista dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali di tutte le concessionarie autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00 di domenica 9 Agosto), Autostrade per l'Italia ha dal canto suo attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani durante la giornata di domenica, quando sono previsti flussi di traffico da bollino giallo:

- Potenziamento dei presìdi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia:

Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.

- Gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero:

Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi.

- Informazioni a chi viaggia:

Il servizio di infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili (call center viabilità al numero 840.04.21.21; notiziari radio su Rtl 102,5 e Isoradio, l'app My Way) e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazio