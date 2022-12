Scatta lo sciopero dei distributori: senza benzina in autostrada per tre giorni

Uno sciopero lungo 72 ore per chiedere di essere ascoltati e per capire il destino di un’intera categoria. Come annunciato nei giorni scorsi Organizzazioni di categoria dei Gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa, le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse per sciopero dalle ore 22 di martedì 13 dicembre, fino alla stessa ora di venerdì 16 dicembre. Tre giorni di protesta che arrivano come un fulmine a ciel sereno, ma che di fatto scoperchiano un vaso di Pandora rimasto chiuso durante la pandemia: la mancata ristrutturazione dell’impianto complessivo delle aree di servizio autostradali.

A causare lo stato d’agitazione è il testo della bozza di Decreto Interministeriale che viene fatta circolare dagli ultimi giorni della scorsa legislatura, come spiegato a Today da Antonino Lucchesi, presidente Faib autostrade: "Urge un nuovo decreto sulle concessioni autostradali. Il 7 agosto del 2020 è scaduto il precedente decreto sulle concessioni, che poi non è stato rinnovato a causa della pandemia, congelando di fatto tutte le assegnazioni. Sarà un decreto importante perché sancirà il modo in cui verranno espletate le gare e quali saranno le nuove regole. Soltanto scoprendo questo potremo capire se sopravviveremo o no"