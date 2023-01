Sciopero dei benzinai sulle autostrade: ecco dove sarà garantito il sevizio a Parma

Lo sciopero dei benzinai dal 24 al 27 gennaio "era e resta confermato": cosi' i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa, le principali associazioni di categoria dei gestori, replicano al ministro delle Imporese e del Made in Italy Adolfo Urso che in mattinata aveva lanciato un appello a revocare la serrata che riguardera' anche i self service. "Le dichiarazioni di questa mattina del ministro Urso sono l'ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il Governo in questa vicenda", affermano in una nota congiunta i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa replicando cosi' all'appello del ministro delle Imprese e del Made in Italy a revocare lo sciopero.

Ecco la lista dei distributori di carburante a Parma e dintorni, disponibile anche on line sul portale della Regione Emilia-Romagna, aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto per i giorni dal 24 al 27 gennaio 2023. Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 7 di venerdì 27 gennaio.