Sciopero dipendenti Caruter, sciopero previsto per il 9 settembre

A seguito del mancato accordo sulla retribuzione dei dipendenti della ditta Caruter, società che svolge il servizio raccolta rifiuti nel parmense per conto di Iren, la Uiltrasporti Emilia ha dichiarato sciopero di un giorno indetto per venerdì 9 settembre. I lavoratori si asterranno dalla raccolta dei rifiuti per un’intera giornata a fronte della richiesta del loro diritto di percepire le giuste e corrette retribuzioni. La logica degli appalti non può sempre cadere sulla schiena e sul portafogli dei lavoratori, in merito chiediamo al gruppo Iren di intervenire affinché questa abitudine abbia termine il più presto possibile. Ci scusiamo per i disservizi che si verranno a creare.