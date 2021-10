Sciopero generale dell'11 ottobre: trasporti, scuola e uffici pubblici a rischio

I sindacati di base hanno proclamato l'astensione dal lavoro nazionale per il settore pubblico e privato

Lunedì 11 ottobre i sindacati di base Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit hanno proclamato lo sciopero generale in tutti i settori, pubblico e privato. E' la prima volta che tutte le sigle del sindacalismo alternativo si uniscono per un'astensione dal lavoro nazionale. Rischio disagi per il trasporto pubblico locale, la scuola, l'Università, le autostrade e gli aerei, gli uffici pubblici e i servizi sanitari.