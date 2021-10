Oggi è il giorno dello sciopero generale: presidio davanti al Maggiore

Oggi, lunedì 11 ottobre i sindacati di base Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit hanno proclamato lo sciopero generale in tutti i settori, pubblico e privato. Alle ore 9.30 si tiene un presidio davanti all'Ospedale Maggiore di Parma.

E' la prima volta che tutte le sigle del sindacalismo alternativo si uniscono per un'astensione dal lavoro nazionale. Rischio disagi per il trasporto pubblico locale, la scuola, l'Università, le autostrade e gli aerei, gli uffici pubblici e i servizi sanitari.

Le motivazioni dello sciopero generale dell'11 ottobre

• Contro lo sblocco dei licenziamenti: per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l’attacco all’occupazione e ai salari;

• Per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall’inflazione;

• Garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;

• Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento: abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari;

• Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture;

contro i progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione: per l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale;

• Per una vera democrazia sindacale: contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini.

• Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS

• Per la tutela dei lavoratori immigrati: permesso di soggiorno a tutti gli immigrati;

• Contro lo sblocco degli sfratti, per un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso;

• Contro ogni discriminazione di genere: per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società;

• Per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative;

Sanità: le indicazioni dell'Ausl di Parma

Le Direzioni Generali di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano i cittadini che, il giorno 11 ottobre in occasione dello sciopero proclamato per l’Emilia-Romagna settore sanità dalle Associazioni sindacali COBAS SANITA’, UNIVERSITA’ E RICERCA e FSI USAE e dello sciopero nazionale dei settori pubblici e privati proclamato da diverse sigle, tra cui COBAS, CUB, SGB, USB e USI CIT, si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Saranno, comunque, garantiti i servizi sanitari urgenti.

Comune di Parma: i servizi garantiti

Nell’occasione dello sciopero di lunedì 11 ottobre verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come segue:

Servizi Demografici ed Elettorali – Stato Civile: saranno garantiti i servizi di denunce nascite e decessi.

Servizio Manutenzione.

Polizia Locale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa.

Agenzia Disabili – Servizio Integrazione Scolastica: il servizio funzionerà regolarmente.

Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare tempestivamente ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio.

Servizi Sociali: Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno il normale orario di apertura, il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani verrà erogata normalmente, come pure il Servizio Accoglienza Emergenza Minori.

Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del Comune compreso il Servizio sportello e relazioni con il cittadino al Duc.

Trasporto locale: le modalità dello sciopero per la Tep

In data 27 e 30 settembre 2021 sono pervenute a TEP S.p.A. le comunicazioni da parte di SGB-Sindacato Generale di base e USB-Unione Sindacale di Base, circa le modalità di effettuazione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato per la giornata di lunedì 11 ottobre 2021, contro le politiche del Governo e dell’Unione Europea.

In ottemperanza alle norme vigenti si provvede a segnalare all’utenza le modalità dello sciopero comunicateci.

Lo sciopero, proclamato tenendo conto del rispetto delle fasce di servizio garantite ex Lege 146/90 sulla tutela dei diritti della persona costituzionalmente assicurati, come integrata dalla L. 83/00, è previsto per la giornata di lunedì 11 ottobre 2021, pertanto le autolinee in esercizio all’Azienda potrebbero avere soppressione di corse, nell’arco dell’intera giornata, con esclusione delle fasce di servizio garantite.

Secondo gli obblighi di garantire comunque i servizi essenziali, verranno assicurati i seguenti servizi:

· SERVIZIO URBANO – HAPPY BUS

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.40;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana; l'ultima delle corse garantite nella fascia è comunque limitata al capolinea urbano opposto.

· SERVIZIO EXTRAURBANO – PRONTOBUS EXTRAURBANO

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.45;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.55;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana.

In eccezione al criterio ora indicato, vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km, essendo partite dal capolinea almeno un'ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le ore 7.45 ovvero le ore 13.55.

· SERVIZI AUSILIARI

Presidi di movimento: apertura completa e continuativa.

Portinerie e centralini: apertura completa e continuativa.

Addetti di movimento e agenti verificatori: impiego del personale negli orari di funzionamento dei servizi.

Uffici: apertura per sole prestazioni impellenti non rinviabili, previa comunicazione alla OO.SS. Biglietterie ed Ufficio Abbonamenti resteranno aperti.

Officine: copertura dei soli turni indispensabili a garantire i servizi di movimento