È il giorno dello sciopero generale: disagi per treni e autobus

Oggi, giovedì 16 dicembre, è il giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo Draghi. A Parma e provincia si potrebbero verificare disagi per quanto riguarda i treni, gli autobus, i servizi comunali e quelli sanitari.

Ferrovie dello Stato ha infatti reso noto che le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno aderito allo sciopero nazionale invitando all'adesione i dipendenti

Sciopero generale del 16 dicembre: a rischio gli autobus della Tep

Il giorno 16 dicembre 2021 le autolinee della Tep potranno subire annullamenti di corse per l’intera giornata, fermo il rispetto delle fasce di servizio garantite.

In attuazione degli accordi vigenti in materia di prestazioni minime garantite, dovranno essere comunque assicurati nella giornata del 16/12/2021, i seguenti servizi:

• SERVIZIO URBANO E HAPPY BUS

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.40;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana; l'ultima delle corse garantite nella fascia è comunque limitata al capolinea urbano opposto.

• SERVIZIO EXTRAURBANO – PRONTOBUS EXTRAURBANO

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.45;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.55;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana.

In eccezione al criterio ora indicato, vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km., essendo partite dal capolinea almeno un'ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le ore 7.45 ovvero le ore 13.55.

• SERVIZI AUSILIARI

Presidi di movimento: apertura completa e continuativa.

Portinerie e centralini: apertura completa e continuativa.

Addetti di movimento e agenti verificatori: impiego del personale negli orari di funzionamento dei servizi.

Uffici: apertura per sole prestazioni impellenti non rinviabili, previa comunicazione alla OO.SS.

Officine: copertura dei soli turni indispensabili a garantire i servizi di movimento.

Ma ad essere a rischio sono gli spostamenti di chi utilizza anche gli altri mezzi di trasporto pubblico: data la natura "generale" dello sciopero sono infatti coinvolti i lavoratori del comparto aereo, quello ferroviario, il trasporto pubblico locale, i taxi, gli ncc, trasporto merci e personale marittimo e quello di autostrade. Sospesa solo l'agitazione di netturbini e postini che come adottato dalla delibera del Garante degli sciopero non potranno fermarsi visto il periodo festivo.

A rischio quindi con le solite modalità - fasce di garanzia 6:00 - 9:00 e 18:00 - 21 - anche bus, metro e tram in tutte le città italiane.

Sciopero generale del 16 dicembre: i servizi garantiti in Comune

Verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali:

Servizi Demografici ed Elettorali – Stato Civile: saranno garantiti i servizi di denunce nascite e decessi;

Servizio Manutenzione;

Polizia Locale, pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa;

Agenzia Disabili – Servizio Integrazione Scolastica: il servizio funzionerà regolarmente;

Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare tempestivamente ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;

Servizi Sociali: Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno il normale orario di apertura, il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani verrà erogata normalmente, come pure il Servizio Accoglienza Emergenza Minori.

Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del comune compreso il Servizio sportello e relazioni con il cittadino e al Duc.