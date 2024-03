Lo sciopero dei lavoratori dei supermercati

Anche a Parma sciopero e manifestazione dei dipendenti del commercio, in particolare della grande distribuzione. Questa mattina di fronte a un supermercato cittadino in via Emilia Ovest si è tenuto un presidio unitario da parte dei sindacati di categoria, che lamentano il mancato rinnovo del contratto e criticano l’atteggiamento della controparte, Federdistribuzione.

Le richieste dei sindacati

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Tusc sottolineano “l’attesa durata quasi 51 mesi dalla scadenza del contratto nazionale” e contestano le ultime richieste che l’associazione datoriale ha sottoposto alle organizzazioni sindacali, in particolare, dicono “l’introduzione di una flessibilità incontrollata e generalizzata con contratti a termine di durata indeterminata; lo smembramento del sistema di classificazione del personale con l’attribuzione dell’addetto alle operazioni ausiliarie, dalla vendita a mansioni inferiori (manutenzione di aree di vendita e servizi); l’azzeramento di ogni dignità professionale con il sotto inquadramento di chi ha la responsabilità di interi format commerciali complessi e la creazione di una “nuova” mansione adibita alla movimentazione delle merci trascinandola verso il quinto livello, svuotando l’attuale previsione al quarto livello”.

Secondo i sindacati, “lo schema negoziale che propone Federdistribuzione è di mortificare il rinnovo del contratto nazionale in una logica di scambio tra una presunta disponibilità ad erogare il dovuto aumento salariale, in cambio di un peggioramento della parte normativa che preveda la precarizzazione dei lavoratori attraverso un sistema derogatorio della legge e proponendo l’umiliazione della professionalità dei lavoratori attraverso un abbassamento dei livelli di inquadramento”.