Scuole dell'infanzia e nidi: l'Usb proclama lo sciopero generale il 25 settembre

"È pervenuta nota al Comune di Parma - si legge in una nota - con la quale si comunica che USB - Unione Sindacale di Base - proclama uno sciopero generale nazionale di tutto il personale Educativo e Scolastico a tempo indeterminato e precario con qualsiasi tipologia di contratto del comparto funzioni Locali per l’intera giornata di venerdì 25 settembre 2020.

Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali: Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio; Servizio per l’Integrazione Scolastica: è stata inviata comunicazione ai dirigenti scolastici che non sarà garantita la presenza del personale socio-educativo-assistenziale in servizi".