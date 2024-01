Sciopero dei trasporti il 24 gennaio: a rischio autobus e treni

E' in arrivo il primo sciopero dei trasporti per il 2024. L'Unione Sindacala di Base, insieme a Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas ha infatti indetto per mercoledì 24 gennaio uno sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi di trasporto pubblico e locale. L'azienda Tep di Parma non ha ancora reso noti i servizi garantiti e le fasce di garanzia.

Usb ha spiegato le ragioni dello sciopero. Al centro la “sicurezza dei lavoratori e del servizio”. Il sindacato parla anche dell’introduzione del "reato di omicidio sul lavoro” e della “necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo a esse profumati profitti".