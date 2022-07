Treni: sciopero del personale Tper dalle 3.30 del 10 luglio per 24 ore

Sciopero dei treni dalle 3.30 di domenica 10 luglio alle ore 2.30 di lunedì 11 luglio. Lo ha proclamato la Fiasa Cisal dopo la rottura delle trattative

Per la Rsa Faisa Cisal continua la mobilitazione del personale mobile di Trenitalia Tper. Grande riconoscenza alla Prefettura di Bologna per la sensibilità nell’affrontare le problematiche che hanno portato alla proclamazione dello sciopero del 10 e 11 luglio 2022 e l’impegno per dare il giusto ruolo alla nostra organizzazione nonostante l’indifferenza ricevuta da parte aziendale e della regione.

"Nell’incontro convocato in Prefettura il 7 luglio 2022 - sottolinea il Segretario Regionale Maurizio Buzzoni e la RSA Faisa Cisal - con la presenza di tutte le OO.SS., i vertici di Trenitalia Tper e il rappresentante della regione, la Faisa Cisal ha fortemente evidenziato i problemi delle lavoratrici/lavoratori di Trenitalia Tper e contestato le posizioni della società che non consentono di arrivare alla soluzione della vertenza. Nonostante la nostra formale proclamazione della seconda azione di sciopero, durante i vari tentativi di mediazione della Prefettura, la società pretendeva di attribuire a Faisa Cisal un ruolo subalterno ad una fase negoziale già avviata negl’incontri del 29 giugno presso la regione e del 4 luglio in sede aziendale con altre OO.SS escludendo dal tentativo precedente di negoziazione la Faisa Cisal e quindi non lasciandoci nessun margine di confronto. Pertanto, ritenendo tale atteggiamento inaccettabile e irriverente della nostra proclamazione, confermiamo lo sciopero dalle ore 03:31 del 10 luglio 2022 alle ore 02:30 del 11 luglio 2022 di tutto il personale mobile di Trenitalia Tper. Sostenendo i lavoratori da noi rappresentati ribadiamo le motivazioni di sciopero imputando alla società la totale responsabilità dei disagi all’utenza e al servizio".