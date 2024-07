Sciopero dei treni il 6 e 7 luglio: rischio disagi nel week end

Tra sabato 6 e domenica 7 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa il personale ferroviario del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Italo, Trenord e dei treni Sad. La protesta indetta dai sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk avrà inizio alle ore 21 di sabato 6 luglio, per poi terminare alla stessa ora del giorno successivo.

C'è rischio di di disagi per i viaggiatori che avevano una prenotazione proprio in quella fascia oraria: "Dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Essendo un weekend non sono previste fasce di garanzia, ma sul sito di Trenitalia è comunque possibile consultare la lista dei treni garantiti in caso di sciopero

“Dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”, si legge sul sito di Trenitalia, dove viene precisato che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.