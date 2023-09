Sciopero treni 6 settembre: l'elenco dei convogli garantiti da Trenord

Per pendolari e viaggiatori sarà una giornata nera quella di mercoledì 6 settembre. Il motivo è uno solo: lo sciopero dei trasporti che bloccherà quasi del tutto la circolazione dei treni. Nelle scorse ore Trenord ha reso noto l'elenco dei treni garantiti - sono oltre 500 - e l'elenco è in calce all'articolo. Sciopero che riguarda, anche se non in maniera diretta, la tratta di Parma. Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti (l'elenco sarà consultabile nei prossimi giorni, ndr)", scrive in una nota Trenord. A proclamarlo sono diverse sigle sindacali: Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. "Si avvisa che dalle 3 di mercoledì 6 alle 2 di giovedì 7 settembre 2023 è stato indetto uno sciopero che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni", prosegue il comunicato.

Parma, l'elenco dei treni garantiti