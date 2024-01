Scommesse virtuali in agenzia: nel 2023 a Parma spesi quasi 8 milioni di euro

Nel corso del 2023 a Parma sono stati spesi quasi 8 milioni di euro per le scommesse virtuali in agenzia. Lo confermano i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elaborati da Agimeg. Sempre nel corso del 2023 a Parma ci sono state vincite per circa 1 milione e 400 mila euro. Nel dettaglio la spesa dei parmensi è stata di 7.825.630,27 e le vincite invece di 1.482.846,48.

La spesa effettuata a Parma è la più bassa dell'Emilia Romagna: nella vicina Piacenza sono stati spesi più di 10 milioni di euro, a Modena ben 21 milioni di euro, a Bologna si è arrivati a 19 milioni di euro.

Quello delle scommesse virtuali in agenzia si conferma un mercato in crescita anche nel 2023. Sono sempre più i giocatori che si rivolgono a questa fetta di mercato. Gli scommettitori hanno infatti speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, 415,7 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 2,45 miliardi