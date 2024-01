Scopri il potere dell’ascolto attivo: presentazione dei nuovi corsi per operatori volontari di Telefono Amico

L’ascolto attivo si basa sull’empatia e sull’accettazione. Esso si fonda sulla creazione di un rapporto positivo, caratterizzato da un clima in cui una persona possa sentirsi empaticamente compresa e, comunque, non giudicata. Lunedì 22 gennaio, presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica di Parma, in Viale Gorizia 2/A, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per operatori volontari di Telefono Amico Parma. Durante la serata, aperta a tutta la cittadinanza, sarà presentato il servizio, e spiegato come si diventa operatori volontari di Telefono Amico. Chiunque voglia diventare un operatore volontario di Telefono Amico Parma può infatti partecipare al corso formativo, che consiste in quindici incontri, che si svolgeranno presso la sede della Pubblica, gestiti da Telefono Amico e da un formatore professionista. Le lezioni permetteranno ai partecipanti di cimentarsi anche in

esperienze concrete, in cui saranno affrontati i temi della comunicazione e dell’ascolto attivo. A conclusione degli incontri saranno selezionati i nuovi operatori che potranno entrare in servizio. Durante l’attività, i volontari saranno accompagnati da incontri seminariali e da una formazione

permanente, gestita da psicologi professionisti, con l’obiettivo di fornire il supporto psicologico necessario a migliorare nel tempo la qualità dell’ascolto offerto.

In questo delicato momento storico, più che mai, c’è bisogno di persone volonterose che sappiano ascoltare gli altri: chi diventerà operatore volontario di Telefono Amico Parma, condividerà la missione di impegnarsi a offrire uno spazio di dialogo telefonico, totalmente anonimo, a chiunque si trovi in stato di disagio, di difficoltà e di emergenza emozionale. Telefono Amico Parma, infatti, fin dalla sua nascita, oltre 30 anni fa, si pone come obiettivo

quello di contribuire a diffondere una cultura dell’ascolto, creando così una società nella quale le persone si sentano meno sole.

Gli operatori volontari che si dedicano a questo servizio credono nell’ascolto reciproco e libero da pregiudizi, sono attenti verso i bisogni degli altri e rispondono al telefono tutti i giorni dell’anno, anche nei giorni di Festa. Nel corso del 2023 hanno ricevuto più di 5000 telefonate. Per maggiori informazioni si può contattare l’Assistenza Pubblica, chiamando lo 0521.224922 o scrivendo a segreteria@apparma.org.

«Il bisogno di essere ascoltati é sempre in aumento – ha detto Tilde Silvestri, Consigliere dell’Assistenza Pubblica con delega al servizio di Telefono Amico Parma -, nello scorso anno le richieste sono aumentate del 37%. Le persone che si rivolgono a noi sono alla ricerca di un aiuto e confidano nell'anonimato del nostro servizio per potere raccontare le difficoltà emotive che non riescono a esprimere nel contesto dove vivono nella loro quotidianità. Le problematiche che portano sono varie, solitudine, depressione, infermità fisica, disagio psicologico e famigliare, difficolta economica, e tanto altro. Noi offriamo un ascolto attivo empatico, privo di giudizio e sovrastrutture, cerchiamo di costruire un rapporto di fiducia con volontari

preparati per consentire a chi ci chiama di essere libero di esprimersi e sentirsi accolto. Per potere dare continuità al servizio, Telefono Amico ha sempre necessità di forze nuove, di volontari motivati a mettersi all’ascolto e regalare a chi ne ha necessità il bene più prezioso che abbiamo: un po’ del proprio tempo! Vi aspettiamo!».