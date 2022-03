Screening colon-retto: con il progetto “Le rotonde della salute” la prevenzione scende in strada

La strada della prevenzione passa dalle rotonde! Con “Le rotonde della salute” parte infatti in tutta la provincia un nuovo progetto per l’adesione al programma di screening dei tumori del colon-retto. Nata dalla collaborazione tra Ausl di Parma, Provincia di Parma, Fondazione Monteparma ed Arim(Associazione di volontariato di ricerca e prevenzione delle malattie gastrointestinali), l’iniziativa si propone l’importante obiettivo di aumentare il numero di cittadini che aderiscono allo screening per la prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie del tratto intestinale, promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Con l’installazione di cartelli in 10 rotatorie stradali del territorio provinciale, è richiamata l’attenzione sull’importanza di aderire allo

screening: in questo modo slogan e loghi del programma regionale potranno essere visibili a tutti i fruitori delle strade parmensi.

Giocare d’anticipo ha infatti un ruolo fondamentale nel contrasto alle neoplasie del colon-retto. Aumentare questa consapevolezza è il primo – e fondamentale – passo per ridurre l’insorgenza di questo tipo di malattie.

La prima rotatoria a trasformarsi in una rotonda della salute è quella di Vicopò, alle porte di Parma: a breve altre dieci rotonde, dalla bassa all’Appennino, saranno allestite con i materiali informativi della campagna. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alsostegno economico di Fondazione Monteparma, che ha donato uno specifico contributo

all’associazione Arim, e alla collaborazione della Provincia di Parma che ha individuato e messo a disposizione 10 rotatorie stradali, tra quelle di sua competenza nella rete viaria provinciale, per poter iniziare il progetto, provvedendo anche all’installazione dei cartelli informativi da parte dei propri Servizi tecnici.

Lo screening



Sono circa 120.000 gli uomini e donne di Parma e provincia di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Con l’obiettivo di garantire a tutti la partecipazione biennale allo screening, l’Azienda Usl, ne invita circa 60.000 ogni anno a sottoporsi al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Lo screening serve ad intercettare e quindi rimuovere eventuali lesioni pre-tumorali (polipi) che possono evolvere in neoplasia, oltre a diagnosticare precocemente tumori, per poter intervenire con trattamenti efficaci. Se la malattia è individuata in fase iniziale, è più probabile ottenere una guarigione completa. Per questo motivo le donne e gli uomini residenti o domiciliati nella nostra Regione, nella fascia d’età 50-69 anni, sono invitati ogni due anni ad eseguire un test (ricerca del sangue occulto nelle feci) con

una lettera spedita a casa dall’Ausl. Il test di screening, così come tutti gli altri eventuali esami di approfondimento successivi, è gratuito. La campagna, attiva in provincia di Parma dal 2005, ha consentito di ridurre la mortalità per questo tumore del 30%.

Alla presentazione del progetto,hanno partecipato Anna Maria Petrini, Commissaria Straordinaria Ausl di Parma, Paolo Orsi, Direttore U.O. Endoscopia digestiva e gastroenterologia Ausl di Parma, Andrea Massari, Presidente Provincia di Parma, Giovanni Bertocchi, Cons. con delega allaviabilità Provincia di Parma, Roberto Delsignore, Presidente onorario Fondazione Monteparma, Angelo Stecconi, Cons. Fondazione Monteparma, Marzia Robuschi, Presidente Arim, Mario Loreni e Renato Casetti del

Consiglio di Arim.

DOVE SONO LE ROTONDE DELLA SALUTE

Rotatoria SP16/SP 32 a Mamiano (Comune di Traversetolo)

Rotatoria SP120/ strada comunale Ghiaie (Comune di Medesano)

Rotatoria SP93 /strada comunale San Lazzaro (Comune di Noceto)

Rotatoria SP359R/SP 21 a Bardi (Comune di Bardi)

Rotatoria SP21/strade comunali via Lungotaro Imbriani e via Lungotaro Brigate

Julia (Comune di Borgotaro)

Rotatoria SP15/ strada comunale Pilastrello (Comune di Collecchio)

Rotatoria SP121R/ strada comunale via Ossiprandi (Comune di Felino)

Rotatoria SP18/ strada comunale via Marconi (Comune di Montechiarugolo)

Rotatoria SP62R/strada comunale via Benedetta località Vicopò (Comune di

Parma)

Rotatoria SP72/SP118R Località Malcantone (Comune di Sorbolo-Mezzani)

A.RI.M.

A.RI.M è un’Associazione di Volontariato nata nel 2007 a Fidenza (Parma) con la finalità di promuovere la salute, nell’ambito della ricerca e prevenzione sanitaria delle malattie gastrointestinali. Scopo dell’associazione é offrire informazioni sulle malattie gastrointestinali attraverso esperienze di comunicazione. L’Associazione inoltre si pone finalità culturali, di divulgazione, e di formazione/informazione in campo sanitario.A.RI.M opera in stretta collaborazione con associazioni di volontariato, centri di gastroenterologia medica universitari e ospedalieri, istituti a carattere scientifico, sempre uniformandosi ai criteri stabiliti dalla Societá Italiana di Gastroenterologia (SIGE), dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) e dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).