Scritte no-vax a Fidenza: "Quanto costa la stupidità?"

“Mi chiedo se si tratta di stupidi che si sentono intelligenti o di intelligenti che hanno fatto gli stupidi. Mi sento di escludere la possibilità che si tratti di stupidi che sanno di esserlo. Grazie alle imprese e ai tecnici del comune tutto è stato cancellato in poche ore. Quanto costa la stupidità? #novax #nogreenpass”. Il sindaco di Fidenza Andrea Massari, con un post su Facebook ha voluto denunciare una situazione che ha visto la sua città - suo malgrado - protagonista in negativo. Sono comparse su alcune strade di Fidenza alcune scritte riconducibili a no vax, che hanno infastidito il primo cittadino. Puntuale la sua risposta - a stigmatizzare il comportamento irresponsabile dei concittadini - via social.