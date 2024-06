Scuola, a Parma da lunedì al via le iscrizioni per il polo d'infanzia all'Ateneo

Dal 2 settembre 2024 inizieranno le attività educative del Polo per l'Infanzia dell'Università di Parma, che accoglierà bambini della fascia 0-6 anni al Campus Scienze e Tecnologie nell'ambito di un nido d'infanzia e di una scuola dell'infanzia integrati. Il progetto nasce primariamente dall'esigenza di rispondere sia ai diritti di cura e di educazione delle bambine e dei bambini sia ai bisogni delle famiglie di essere accompagnate nel loro compito educativo, nella prospettiva di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed è finalizzato alla promozione dello sviluppo e degli apprendimenti dei bambini e alla partecipazione degli adulti (famiglie, équipe educative, comunità), in un'ottica inclusiva e innovativa. Per l'anno scolastico 2024-25 saranno aperte una sezione di nido d'infanzia (20 bambini) e una sezione di scuola dell'infanzia (25 bambini). Per il 2025-26 saranno raddoppiati i posti disponibili con l'apertura di due ulteriori sezioni, una di nido d'infanzia e una di scuola dell'infanzia. I servizi del Polo per l'Infanzia sono destinati in via prioritaria a studentesse, studenti e personale dell'Università di Parma, ma sono aperti anche all'utenza esterna. I posti eventualmente non coperti da utenza dell'Università di Parma saranno resi disponibili per l'utenza privata esterna. Per info, tariffe e carta dei servizi si può fare riferimento alla pagina del Polo sul sito web dell'Università di Parma: sarà pubblicato anche il bando per le iscrizioni per l'anno scolastico 2024-25, che si apriranno lunedì 10 giugno.