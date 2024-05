Scuola, a Parma fino al 13 maggio un bando contributivo per i centri estivi

A Parma è aperto fino al 13 maggio il bando per richiedere agevolazioni economiche per l'iscrizione ai Centri estivi, estate 2024. Lo annuncia il Comune spiegando che si tratta di un contributo per l'abbattimento della retta del centro estivo, fino a un massimo di 300 euro complessivi per ogni figlio. Le risorse della Regione Emilia-Romagna provengono dalla nuova programmazione di fondi europei Fse plus (Fondo Sociale Europeo) per l'inclusione sociale e sono state redistribuite tra i comuni, tra cui quello di Parma. Con questo bando il Comune dà la possibilità alle famiglie residenti nel proprio territorio di richiedere agevolazioni economiche per le iscrizioni ai Centri estivi, contribuendo concretamente a sostenere i costi di frequenza. Il bando è pubblicato sul portale istituzionale del Comune, alla Sezione Sevizi - Educazione e formazione: Link diretto: https://www.comune.p