Nasce SOUx Parma, la prima scuola di Architettura per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni

Il 16 ottobre inaugura SOUx Parma, la prima scuola di architettura per bambine e bambini nella nostra città. La sua missione è non solo stimolare nei più piccoli la riflessione, la progettazione e l’azione per un miglioramento della società, ma anche promuovere e educare a valori di accoglienza, partecipazione, tolleranza e solidarietà, generosità? e impegno sociale.

Ad annunciarne la nascita, questa mattina la conferenza stampa presso il Complesso di San Paolo, che sarà anche la sede della scuola, alla presenza di Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana, di Barbara Gherri, Professoressa Associata dell’Università di Parma, di Daniele Pezzali, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Parma, insieme ad Alessandro Tassi-Carboni e Gabriella Incerti, fondatori del progetto SOUx Parma e Jacopo Casoli, coordinatore pedagogico..

La scuola è un’attività pomeridiana aperta a bambine e bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Si svolge di lunedì, dalle 16.30 alle 19, e si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico, dal 16 ottobre, giorno dell’inaugurazione, fino a maggio 2024. Ha la sua sede principale nel Complesso di San Paolo, dove numerosi sono gli spazi per le attività, tra cui il chiostro della Fontana, da poco restaurato, ma le esperienze si tengono in buona parte altrove, in diversi luoghi emblematici, noti e meno noti, della città.

SOUx Parma nasce dall’esperienza della scuola SOU, fondata nel 2016 all’interno del centro di arte contemporanea Farm Cultural Park di Favara, in provincia di Agrigento. Il nome rende omaggio Sou Fujimoto, importante architetto giapponese contemporaneo e fondatore della prima scuola di architettura per bambine e bambini al mondo. Negli anni il metodo educativo della scuola di architettura per bambini SOU si diffonde al di fuori di

Favara, con l’apertura di nuove sedi, denominate SOUx. Attualmente sono 18 le città italiane che ospitano scuole SOUx.

L’apertura della sede di Parma è un progetto dell’associazione Workout Pasubio APS, con il supporto pedagogico del Club Mary Poppins / Scuola Primaria Bruno Munari e con il sostegno di Comune di Parma, Ordine degli Architetti PPC di Parma, Università di Parma / Dipartimento di Ingegneria ed Architettura e Polisportiva Gioco Parma ODV.

“Vogliamo che i nostri bambini possano essere abituati alla liberta? del pensiero, alla magia della creatività?, al desiderio di rendere possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni” hanno affermato Alessandro Tassi-Carboni, direttore della scuola, e Gabriella Incerti, coordinatrice di progetto.

I contenuti della scuola sono guidati da un comitato scientifico, composto oltre che da Alessandro Tassi-Carboni e Gabriella Incerti di Workout Pasubio, da Jacopo Casoli (Club Mary Poppins / Scuola Primaria Bruno Munari), Barbara Gherri (Università di Parma), Daniele Pezzali (Ordine degli Architetti PPC di Parma), Marco Tagliavini (Polisportiva Gioco Parma), Chiara Vernizzi (Comune di Parma).

Ognuno ha così espresso ciò che si aspetta dalla scuola: “Avvicinare i bambini ai temi dell'architettura e della bellezza consente di educare i cittadini del futuro al rispetto e alla valorizzazione dei luoghi e degli spazi nei quali tanta parte della nostra vita si svolge. Speriamo che i piccoli studenti possano divertirsi applicandosi ai temi proposti con approcci multidisciplinari che integrano tutte le forme dell'arte.”

Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma “Un’officina delle arti e dei mestieri veicolati ai ragazzi tramite il contenitore-laboratorio dell’architettura, da sempre crocevia trasversale di un armonico connubio tra discipline e competenze diverse, che siano qui sperimentali e sperimentate attraverso il fare”.

Jacopo Casoli, insegnante di Club Mary Poppins / Scuola Primaria Bruno Munari e coordinatore pedagogico di SOUx Parma “Credo che aver dato vita alla SOUx Parma sarà importante per coltivare processi educativi e di conoscenza che possano stimolare nei più piccoli, e quindi nella società del futuro, la domanda verso la buona architettura” Daniele Pezzali, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Parma “La scuola SOUx sarà una occasione irripetibile per le bambine e i bambini della nostra città. Mi auguro che possano presto muovere i primi passi nella progettazione e appassionarsi all’architettura in tutte le sue sfaccettature.” Barbara Gherri, Professoressa Associata, rappresentante per l’Università di Parma

“Polisportiva Gioco aderisce all'iniziativa SOUx Parma, che ha il pregio di insegnare la cultura dell'inclusione anche attraverso la percezione e la comprensione dello spazio. Insegnare come vive lo spazio una persona con una qualche disabilità, elimina automaticamente le barriere.”

Marco Tagliavini, Presidente di Polisportiva Gioco Parma Le lezioni e i laboratori sono tenuti da docenti dall’esperienza e dalle competenze

complementari, per un approccio il più possibile completo al programma di attività.

Tra loro, artisti, designer, architetti che insegneranno, per esempio, a disegnare una mappa emozionale della propria città, a creare con argilla e fango, a disegnare i nuovi cartelli e segnali della città, a osservare il paesaggio sonoro che ci circonda e la magia della luce. Tra gli argomenti a cui i bambini saranno introdotti ci sono l’urbanistica, l’architettura, l’ambiente, l’arte, il design, l’agricoltura urbana e l’educazione alimentare, allo scopo di formare le basi per la costruzione della comunità.

Ogni insegnante collabora con più tutor che guidano la classe a gruppi. Parte integrante del metodo educativo sono le esperienze fuori sede, in luoghi inconsueti quali, ad esempio, lo spazio BDC in Borgo delle Colonne, Italia Veloce in Via Dalmazia, Lenz Teatro in Via Pasubio. Nel corso dell’anno gli allievi lavorano su un progetto dedicato a uno specifico luogo della loro città, dove mettere in pratica tutte le competenze acquisite man mano. Quest’anno si tratta della rigenerazione e riattivazione di un piccolo giardino confinante con quello del Complesso di San Paolo e adiacente alla sede del Consiglio dei Cittadini volontari (CVV) di Parma centro. Questi ultimi saranno anche i “committenti” del progetto.

Alla fine dell’anno scolastico è prevista una gita fuori città, da OKKO a Faviano Inferiore (PR), un bosco trasformato in un museo a cielo aperto, con un’oasi della biodiversità e spazi dove pensare e creare. Per informazioni scrivi a souxparma@sou-schools.com .