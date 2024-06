Scuola: concorso per 4 insegnanti per l'infanzia

A Parma è aperto il bando di concorso per quattro posti da insegnante di scuola d'infanzia. Il bando offre l'opportunità di presentare le domande di partecipazione entro le 23.59 del 13 giugno. I candidati interessati possono trovare il bando completo e presentare la propria domanda di partecipazione tramite il Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) utilizzando le credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. Per individuare il bando, è sufficiente digitare il codice concorso "comuneparma/2024/fu... nel motore di ricerca del portale. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e pieno, con uno stipendio tabellare di 23.212,35 euro annui, oltre alle retribuzioni accessorie. Per info: https://www.inpa.gov.it/