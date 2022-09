Gli studenti parmigiani tornano a scuola: addio a mascherine, Dad e distanziamento

Addio a mascherine, Didattica a Distanza e misure di distanziamento sociale tra gli studenti. Tra due giorni, giovedì 15 settembre, riaprono le scuole e gli studenti parmigiani, dopo tre anni di pandemia, per la prima volta non saranno obbligati ad indossare i dispositivi di protezione individuale. Se un alunno risulterà contagiato dal Covid rimarrà a casa ma non potrà seguire le lezioni dalla sua camera.

La normativa speciale che prevedeva la Didattica a Distanza ha infatti cessato i suoi effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022. Non è previsto il nemmeno distanziamento dei banchi o gli ingressi scaglionati e nemmeno la misurazione della temperatura corporea all'ingresso degli istituti scolastici. Le mascherine dovranno essere indossate solo dagli studenti più fragili, appartenenti alle categorie a rischio.

"Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre" si legge nel vademecum del Ministero. E' quindi consentita anche la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e senza febbre.

Se invece c' è una sintomatologia compatibile con il Covid-19 (difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell'olfatto, cefalea intensa), se la temperatura corporea è superiore a 37,5 gradi e se il tampone è positivo, la permanenza a scuola degli alunni non è consentita.

Ecco le altre misure previste:

sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo);

corretta igienizzazione delle mani, ricambi d'aria frequenti e etichetta respiratoria.

Per quanto riguarda la gestione dei casi, invece: