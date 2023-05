Scuola, la mensa costa quasi 1.000 euro a famiglia: Parma città più cara in Emilia Romagna

Mangiare a scuola a Parma (e in Emilia-Romagna) costa di più in media rispetto al resto d'Italia. Secondo l'indagine promossa da Cittadinanzattiva, si aggira intorno ai 105,60 euro la spesa media che una famiglia sostiene ogni mese per la mensa scolastica, rispetto agli 82 euro della media nazionale. Nel corso dell'intero anno scolastico, una famiglia emiliano-romagnola spende più di 950 euro per far mangiare il proprio figlio in mensa a scuola. La regione mediamente più costosa è la Basilicata (109 euro mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (58 euro nell'infanzia e 62 euro per la primaria).

In Emilia-Romagna si va dai 4,50 euro di Cesena ai 6,18 euro di Parma, mentre Bologna si attesta sui cinque euro a pasto. All'interno del Pnrr è prevista una linea di finanziamento anche per la realizzazione di nuove mense scolastiche. Per l'Emilia-Romagna si parla di quasi 40 milioni di euro per 79 mense, di cui 50 di nuova costruzione. Ce ne sono poi 19 per le quali è prevista la demolizione e ricostruzione o ampliamento, altre cinque nasceranno grazie alla riconversione di spazi esistenti e ulteriori cinque saranno riqualificate. Si andranno ad aggiungere alle 897 già funzionanti in tutta la regione. Con l'indagine sulle tariffe delle mense scolastiche, Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria. La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro, con corrispondente Isee di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di nove mesi, escludendo eventuali quote extra annuali o mensili.