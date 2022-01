Scuola, la priorità e rivedere le regole sulla quarantena

Nuove regole per far far ripartire la scuola in presenza anche a Parma. Alla vigilia del Consiglio dei ministri gran parte degli sforzi del Governo sono protesi in questo senso, senza dimenticare la situazione delicata che sta attraversando il attmondo del lavoro. L'ultimo bollettino a Parma conta quasi 800 casi, 793 per la precisione, con i ricoveri ordinari in leggero aumento e i casi di pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono stabili. Saranno decisivi i numeri delle prossime ore sul tema scuole, per esaminare le proiezioni sui contagi tra i ragazzi.



Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha insistito sulla necessità di non rinviare la ripresa della scuola: vanno riviste le regole a proposito della quarantena, soprattutto per gli alunni dai 12 anni in su. In queste ore si è fatta avanti l'ipotesi di mandare l’intera classe in Dad soltanto quando ci sono 4 o 5 positivi.



Discorso diverso per i più piccoli: alle elementari potrebbe rimanere in vigore la regola secondo cui, con due alunni positivi, viene disposta la quarantena per tutta la classe.