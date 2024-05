Scuola, Valditara: "In Emilia-Romagna 111,5 milioni per aule-laboratori"

Il ministero dell'Istruzione e del merito (Mim) investe in Italia "un miliardo e 200 milioni di euro nella didattica digitale". Per l'Emilia Romagna, nell'ambito di 'Scuola 4.0', con lo scopo di "trasformare le aule didattiche in ambienti laboratoriali innovativi, abbiamo destinato 111 milioni e 542 mila euro", mentre per le discipline Stem sono stati stanziati nel territorio regionale "51 milioni di euro e per la formazione del personale scolastico nel digitale 29 milioni. Stanziati 450 milioni di euro complessivamente per la formazione del personale in tutta Italia". Lo rende noto il ministro Giuseppe Valditara, intervenendo al convegno 'Diritti nel web: l'Educazione di bambini e teenagers per un utilizzo consapevole degli strumenti digitali', all'Auditorium Paganini di Parma. Nell'occasione, Valditara divulga anche i risultati di un'indagine Indire per il ministero da lui guidato, da cui "possiamo dedurre che l'intelligenza artificiale deve rendere più semplice la vita a chi lavora nella scuola". Dall'indagine emerge anche "il tema della personalizzazione della didattica, quella su cui io insisto particolarmente: una didattica ritagliata sui talenti dello studente", sottolinea il ministro

L'intelligenza artificiale può essere utile per costruire una didattica sempre più orientata alla personalità del giovane, per individuare e valorizzare i suoi talenti", prosegue Valditara, che riferisce gli esiti dell'indagine. "Il 90% dei docenti vede favorevolmente l'uso dell'intelligenza artificiale nel supporto in compiti amministrativi- spiega- mentre il 90,5% condivide l'idea che l'intelligenza artificiale possa creare nuovi contenuti didattici. L'84% ritiene che possa esere utile per monitorare i progressi nelle attività degli studenti. Infine, il 97% dei docenti intende utilizzare strumenti di intelligenza artificiale in classe". E gli studenti? Esprimono "generalizzata ammirazione verso l'intelligenza artificiale, più del 91%", illustra Valditara. "L'83,6% ritiene che l'intelligenza artificiale possa comportare nuove applicaizoni per scopi didattici, il 63,8% ritiene che possa migliorare il proprio apprendimento, il 71,9% ritiene che possa essere utile per scopi educativi, il 65,4% che possa essere utilizzata per la didattica personalizzata". Infine, "il 35% è preoccupato per la disumanizzazione della esperienza educativa, il 78% è consapevole dei problemi legati alla privacy, il 74% manifesta preoccupazione per l'uso illegittimo dell'intelligenza artificiale