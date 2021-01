Scuole: 124 corse di autobus in più per la riapertura del 18 gennaio

A seguito della sentenza del TAR e della conseguente riapertura delle scuole superiori con presenza al 50%, TEP attiverà 124 corse aggiuntive a servizio della città e della provincia. Le corse si concentreranno prevalentemente negli orari di entrata e uscita dalle scuole per consentire la presenza a bordo fino a un massimo del 50% dei passeggeri previsti dalla carta di circolazione dei mezzi.

L’elenco delle corse aggiuntive è disponibile sul sito TEP:

- Corse urbane: https://bit.ly/bis_urbani_18gennaio

- Corse extraurbane: https://bit.ly/bis_extraurbane_18gennaio

Il coefficiente di riempimento del 50% si traduce in una presenza massima a bordo di circa 45/50 persone per i normali bus non autosnodati, come indicato chiaramente nei cartelli esposti sul parabrezza di tutti gli autobus TEP. Si ricorda che nessuna normativa prevede il distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico, in virtù dell’aerazione forzata tramite botole e finestrini e della frequente apertura delle porte, che consentono un ricambio completo dell’aria ogni 3 minuti all’interno dei bus. E’ un elemento, questo, di fondamentale importanza per la prevenzione del rischio di diffusione del Covid-19, come rimarcato da studi recenti, italiani ed europe