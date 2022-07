I parlamentari della Lega: "Quasi 4 milioni di euro per 27 scuole nel parmense"

Il Ministero dell'Istruzione - sottolineano Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani della Lega - ha destinato a 27 scuole del parmense quasi 4 milioni di euro per la riduzione dei divari territoriali, il contrasto alla dispersione scolastica e il sostegno alle fragilità: alcuni degli assi portanti del Pnrr. E In totale sono stati stanziati 500 milioni di euro sul territorio nazionale.

I finanziamenti daranno la possibilità alle scuole di articolare dei piani d'intervento personalizzati, sulla base delle rispettive peculiarità sociali e territoriali: dall'incremento dei docenti in organico, a sinergie con Istituzioni o associazioni di volontariato, a progetti di sostegno a studenti e famiglie, ad attività di orientamento. Dopo due anni di pandemia, chiusure forzate, restrizioni alla didattica e alla socialità, abbiamo il dovere di investire sulla scuola, con l’obiettivo prioritario di non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso per l’impegno continuo su questo fronte.

In base ai codici di riferimento indicati dal ministero, delle risorse governative beneficeranno gli istituti superiori “Pietro Giordani” (281.513,09 €), “Primo Levi” (273.341,29 €), “Bodoni” (195.188,66 €), “Leonardo Da Vinci” (183.663,98 €), “Albertina Sanvitale” (159.748,18 €), “Rondani” (159.618,93 €), “Toschi” (155.868,39 €), “Melloni”(133.325,08 €), Convitto Maria Luigia (105.302,13 €), I.C. Albertelli-Newton (82.152,68 €), I.C. Micheli (74.913,93 €) di Parma, istituto “Zappa-Fermi” (140.036,70 €) e Istituto Comprensivo (84.371,61 €) di Borgo Val di Taro, I.C. di Busseto (116.334,43 €), I.C. Belloni di Colorno (121.393,43 €), istituto superiore “Berenini” (145.120,63 €) e I.C. di Fidenza (104.218,06 €), Istituto Superiore “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro (216.778,22 €), I.C. “Fermi-Ferrari” di Langhirano (76.462,33 €), I.C. di Medesano (88.030,79 €), I.C. "Barilli" di Montechiarugolo (77.023,53 €), Istituto Superiore "Magnaghi-Solari” (264.963,16 €) e I.C. di Salsomaggiore Terme (78.304,11 €), I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini” (195.210,87 €) e I.C. “Giovannino Guareschi” (82.012,25 €) di San Secondo Parmense, I.C. di Sorbolo (82.103,30 €) e I.C. di Torrile (80.792,40 €)".