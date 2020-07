Scuole di specializzazione dell’Area Sanitaria per l’anno accademico 2019-2020: pubblicato il bando

L’Ateneo di Parma informa che con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 24 luglio 2020 è stato emanato il bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria, per l’anno accademico 2019-2020. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.miur.gov.it.

I candidati possono iscriversi sul sito www.universitaly.it da martedì 28 luglio 2020 fino alle ore 15.00 di giovedì 6 agosto 2020.

Al concorso possono partecipare tutti i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. Al fine di consentire all’Ateneo presso il quale il candidato si laurea di effettuare, in vista dell’espletamento della prova d’esame, le opportune comunicazioni di avvenuto conseguimento del titolo di studio, la laurea magistrale deve essere conseguita entro martedì 16 settembre 2020.