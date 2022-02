Le scuole di Parma più moderne e accoglienti: investimenti per oltre 66 milioni

Scuole moderne, più sicure ed accoglienti, grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Con il via libera dalla Giunta regionale a 46 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza proposti dagli enti territoriali - Province, Città metropolitana di Bologna, Comuni e loro Unioni - per un investimento complessivo di 83 milioni di euro (tra finanziamento richiesto e cofinanziamento a carico degli Enti locali), è partito il cammino dell’Emilia-Romagna per utilizzare i fondi europei del Pnrr destinati ad interventi migliorativi nel campo dell’edilizia scolastica.

Il piano mette complessivamente a disposizione del sistema regionale dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia, attraverso bandi ministeriali ad hoc, 237 milioni di euro sui 5 miliardi previsti a livello nazionale (192 milioni a regia nazionale e 45 a regia regionale).

Risorse fondamentali per dare un ulteriore colpo d’acceleratore al processo di ammodernamento strutturale per la sicurezza e l’efficienza energetica degli istituti di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna - dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori - che la Regione considera prioritario: il piano regionale di programmazione degli investimenti nazionali in edilizia scolastica ha messo in campo, solo negli ultimi sei anni (2015-2021), quasi 1.000 interventi da Piacenza a Rimini, per oltre 600 milioni di euro.

Ma quali sono, nello specifico, gli obiettivi di questi 46 progetti? Prevenzione antisismica, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e costruzione di nuove strutture. A Parma sono previsti 6,5 milioni di investimento: si va dall’adeguamento sismico della Scuola elementare “G.Micheli” (costo complessivo 3.800.000 euro), al miglioramento sismico del “Liceo G.Marconi” (800.000 euro); dal miglioramento sismico del Liceo “G.Romagnosi” (in foto) 1° Stralcio (costo complessivo 479.548 euro) all’adeguamento sismico dell’Istituto comprensivo “R. Pezzani” di Noceto (1.300.000 euro); infine, l’adeguamento impiantistico ed eliminazione barriere architettoniche della Scuola media “S. Solari” di Felino (150.948 euro). I progetti definitivi devono essere approvati entro il 31 agosto prossimo, con l’appalto dei lavori entro il 20 giugno 2023 e collaudo finale entro il 31 marzo 2026.

Il piano per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli istituti è solo uno degli ambiti di operatività nel campo dell’edilizia scolastica del Pnrr. Nel dettaglio l’Emilia-Romagna potrà fare affidamento su 49,1 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole; 71,2 milioni per gli asili nido; 37,2 milioni per le scuole dell’infanzia, compresi i poli 0-6 anni; circa 16,7 milioni per le mense e 18,2 milioni per le palestre e l’impiantistica sportiva. A questi si aggiungono i 45,5 milioni per la messa in sicurezza e la riqualificazione a regia regionale. Per un totale, appunto, di circa 237 milioni di euro. Gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella programmazione regionale (2015-2021) sono 972, con investimenti per un importo totale di quasi 624 milioni di euro. A Parma 93 progetti per un totale di quasi 60 milioni.

I progetti presentati dalla Regione finanziabili tramite il Pnrr - insieme alla ricognizione del fabbisogno di investimenti per la costruzione e ristrutturazione di asili e scuole dell’infanzia - sono stati illustrati oggi in video conferenza stampa dall’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni, insieme al presidente UPI Emilia-Romagna Gian Domenico Tomei e al presidente ANCI Emilia-Romagna Luca Vecchi, collegati da remoto.