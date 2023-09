Scuole, modifica alla viabilità in via Ognibene

Dal 15/09/2023 a fine anno scolastico 2023/2024, nei giorni di attività didattica, in via Ognibene è istituito il divieto di transito da via Raffaello al civico 34 (escluso) dalle ore 7:45 alle ore 8:15 e dalle ore 16:10 alle ore 16:45 da lunedì a venerdì.

Sono esclusi: i residenti; i mezzi di soccorso in caso di emergenza; i mezzi “Happy bus” in servizio; i veicoli a servizio delle persone invalide dirette ai plessi scolastici e per l’accompagnamento di studenti con inabilità temporanea muniti di apposita attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico.

In caso di necessità la Polizia Locale potrà derogare gli orari indicati nel provvedimento fino a cessate esigenze.