Gilda insegnanti: "Altri 6 milioni alle scuole private parmensi: quest’anno fanno 12"

"Il governo regala altri soldi a fondo perduto alle scuole private del parmense - sottolinea il sindacato Gilda insegnanti. Nei giorni scorsi l’Ufficio Scolastico di Parma ha emesso un provvedimento, in applicazione di norme statali, relativo all’ennesimo stanziamento a fondo perduto per i proprietari delle scuole parificate, un’altra pioggia di soldi che accolla ai contribuenti tutto il rischio di impresa che dovrebbe essere a carico di questi signori. Nel parmense il bottino che si spartiranno questa volta è di complessivi 6 milioni 212 mila euro, che sommati ai 5 milioni 863 mila euro già elargiti nei mesi scorsi fa fermare il bancomat statale a 12 milioni di euro per il solo 2022, per adesso un pò meno dell’anno scorso, nel 2021 solo a Parma hanno avuto complessivamente poco più di 16 milioni di euro.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, così commenta: “uno schifo che avviene mentre ci dicono che non ci sono soldi per cercare per rinnovare il contratto di categoria fermi al 2018”.