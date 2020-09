Gli studenti parmigiani tornano a scuola: ecco gli orari e le disposizioni

Gli studenti di Parma tornano a scuola dopo il lungo periodo di lockdown. Da lunedì 14 settembre infatti i ragazzi che frequentano le scuole della nostra città torneranno in aula. Le regole sono quelle contenute nei protocolli approvati dal Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna. Ecco tutti gli orari e le disposizione per gli istituti scolastici di Parma.

Liceo Marconi

Lunedì 14 settembre

Classi prime: dalle 9 alle 12

Gli alunni dovranno entrare nelle sedi assegnate, come indicato nelle planimetrie pubblicate sul sito, a partire dalle ore 8,50. In ogni ingresso saranno poste opportune indicazioni.

Classi seconde, terze, quarte e quinte: dalle 8 alle 12

Gli alunni dovranno entrare nelle sedi assegnate, come indicato nelle planimetrie pubblicate sul sito, a partire dalle ore 7,40. In ogni ingresso saranno poste opportune indicazioni.

Per evitare assembramenti l’uscita avverrà per tutti a partire dalle ore 11,50, indicativamente cominciando dalle classi prime.

Da martedì 15 settembre: tutte le classi seguiranno l’orario provvisorio che verrà comunicato lunedì 14 settembre. In ogni caso gli alunni entreranno nelle varie sedi a partire dalle ore 7,40 fino alle 8,00 e usciranno a partire dalle ore 12,55.

Per evitare assembramenti sarà necessario: arrivare a scuola il prima possibile; prendere visione della collocazione della propria aula (sede, piano, numero stanza); non sostare né davanti alla scuola né negli spazi interni; recarsi immediatamente nella propria aula senza utilizzare il badge

Indicazioni accessi sedi distaccate

Per gli studenti delle classi 3R, 4R, 5R l’accesso alle aule avverrà dall’ingresso principale dell’Istituto I.T.E. Melloni procedendo per la scala interna posta a sinistra fino al secondo piano. Per gli studenti delle classi 1P, 2O, 3O, 4N, 4P l’accesso alle aule avverrà dall’ingresso principale dell’Istituto I.I.S. Rondani procedendo per la scala interna posta a sinistra fino al terzo piano. Per gli studenti della classe 2I l’accesso all’aula avverrà dal cortile principale dell’Istituto I.I.S. Rondani prendendo la scala interrata posta a sinistra prima dell’ingresso. Per gli studenti della classe 5I l’accesso all’aula avverrà dall’ingresso posto nel cortile secondario (parcheggio) dell’Istituto I.I.S. Rondani. Per gli studenti delle classi 1R, 2R, 1J, 2J, l’accesso alle aule avverrà dal cortile del padiglione Rasori dell’Ospedale di Parma procedendo sul lato destro.

Liceo Ulivi

Le classi dovranno entrare ed uscire da scuola secondo i rispettivi percorsi: si invitano pertanto gli studenti, le famiglie e i docenti ad un’attenta consultazione delle piante in allegato.

Primo giorno di scuola: classi prime

Le classi prime inizieranno le lezioni lunedì 14 settembre 2020. Solo per la mattina del 14 settembre le classi si ritroveranno nel cortile di fronte alla scuola all’orario indicato nella tabella ed entreranno a scuola dall’ingresso principale di viale Maria Luigia.

Ingresso ore 8.00 Classi sede: 1E - 1N

Uscita ore 11.00 Classi distaccamento: 1P

Ingresso Ore 8.30 Classi sede: 1G - 1M - 1A

Uscita ore 11.00 Classi distaccamento: 1B

Ingresso ore 9.00 Classi sede: 1C - 1L

Uscita ore 12.00 Classi distaccamento: 1O

Ingresso ore 9.30 Classi sede: 1F - 1I

Uscita ore 12.00 Classi distaccamento: 1H

Primo giorno di scuola: classi dalla seconda alla quarta

Le lezioni per le classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi inizieranno martedì 15 settembre 2020 con il seguente orario di ingresso: ore 9.00: classi terze e quarte; ore 10.00: classi seconde e quinte

Liceo Romagnosi

Il giorno 14 settembre le lezioni inizieranno per le classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G (1° anno del ginnasio – liceo classico), le classi 1L e 1M (1° anno del liceo linguistico), 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F (5° anno del liceo classico).

Il giorno 15 settembre le lezioni inizieranno invece per le altre classi: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F (2° anno del ginnasio – liceo classico), 2L e 2M (2° anno del liceo linguistico), 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F (3° anno del liceo classico), 3L (3° anno del liceo linguistico), 2A, 2B, 2C, 2D e 2E (4° anno del liceo classico).

Liceo Bertolucci

14 SETTEMBRE 2020 - primo giorno di lezione anno scolastico 2020/21



Liceo Scientifico – Sportivo –Cambridge - Mate+

Tutte le classi seconde entrata ore 9.00 orario lezioni 9.00 – 12.00 – uscita 12.00; Triennio – tutte le classi entrata ore 8.00 orario lezioni 8.00 – 11.00 – uscita 11.00. Ogni classe si recherà nell’aula assegnata utilizzando l’accesso indicato nel documento “Assegnazione aule”

allegato alla presente comunicazione. Ingresso classi prime con cerimonia di accoglienza. Gli studenti delle classi prime sono convocati nell’ordine e con l’orario indicato nel prospetto che segue. E’ fatto obbligo a tutti gli studenti di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità. Ogni studente prenderà posto nello spazio antistante la scala dell’ingresso principale del liceo collocandosi in

piedi su uno dei 60 segna posto in vernice blu disegnati sull’asfalto. Il dirigente scolastico accoglierà gli studenti e le studentesse chiamando ognuno per nome sino alla composizione della classe sulla scale dell’ingresso. Immediatamente dopo i docenti guideranno le classi nell’aula assegnata avviando il percorso di accoglienza. Le lezioni termineranno in maniera cadenzata come da prospetto.

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO

Alla conclusione della cerimonia per le prime due classi sarà possibile alle successive due classi accedere allo spazio con segnaposto e così a seguire sino alle ultime due classi. E’ necessario un rigoroso rispetto dei tempi così da non generare alcun assembramento e rispettare il necessario distanziamento. I genitori e gli accompagnatori – anche essi indossando mascherina chirurgica o di comunità -possono assistere alla cerimonia collocandosi nello spazio tra la palestra pala Padovani e il cortile del liceo.

classe Orario avvio cerimonia accoglienza Docenti Termine delle lezioni - uscita

1A 9.30 Piovani 11.30

1B 9.30 Bianchi 11.30

1C 9.50 Bortolan 11.50

1D 9.50 Liviotti 11.50

1E 10.10 Campanini - Beneventi 12.10

1S 10.10 Paini - Bergonzi 12.10

1F 10.30 Bonati - Bellodi 12.30

1G 10.30 Dodi - Saponaro 12.30

Liceo Musicale

Accoglienza classe prima

Alle ore 9.00, in piazzale Castelfidardo, sede del liceo Musicale, gli studenti della classe prima vengono accolti dal dirigente scolastico e da un gruppo musicale di clarinettisti guidati dalla prof.ssa Gubert. Immediatamente dopo inizieranno le lezioni presso l’aula B4. Le lezioni termineranno alle ore 11.00. Orario lezioni e sedi altre classi del liceo musicale: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Classe II distaccamento Melloni aula 1

Classe III distaccamento Melloni aula 2

Classe IV distaccamento Melloni aula 3

Classe V sede Castelfidardo aula S1

Istituto Frà Salimbene

Cosa cambia in breve: nei locali didattici e in mensa possono entrare solo il personale e gli alunni della singola scuola; genitori e altri visitatori non possono entrare a scuola durante l'entrata e l'sucita degli alunni; devono entrare una sola persona per volta e fermarsi nell'atrio in attesa del personale; altre eventuali persone devono aspettare fuori dall'edificio; fornitori, imprese, visitatori devono compilare autocertificazione; è obbligatorio igienizzare le mani all’entrata e durante la permanenza, indossare sempre la mascherina, mantenere sempre la distanza di almeno un metro, coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti. E' vietato entrare se la tua temperatura corporea è superiore a 37.5°, se hai tosse o raffreddore o sei positivo al Covid19, se hai avuto contatti con persone positive al Covid19 nelle ultime due settimane; riunioni con i docenti e ricevimenti solo on line; almeno fino a dicembre 2020 sospesi tutti i corsi pomeridiani in presenza

7. mensa in deroga solo fino ale 14.00 alla primaria e alle 14.15 alle medie; cortili delle scuole non accessibili alle auto; misurazione della temperatura a tutti gli alunni in classe a cura del personale della scuola.