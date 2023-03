Chiedilo a Parmatoday: "Perché nella sede di Iren non c'è un bagno per i clienti?" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

E' nata da poco una nuova rubrica pensata solo per i lettori.

LA LETTERA DI ROBERTO - Mi risulta che nella sede Iren di via Regina Margherita a Parma negli uffici sportelli al pubblico non ci sia un bagno per la clientela. Com'è possibile? Attendo un vostro interessamento

La risposta della redazione - Quello di Roberto è un quesito che ci hanno posto anche altri lettori. Non è l'unico sportello rivolto al pubblico dove non sono presenti servizi igienici rivolti alla cittadinanza che si reca sul posto per espletare alcuni servizi. I cittadini infatti, spesso, aspettano anche parecchio tempo - soprattutto in alcune situazioni - prima di poter usufruire dei servizi agli sportelli. In questo senso sarebbe utile avere servizi igienici per tutti gli utenti.